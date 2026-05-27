Le gymnaste français Gaël Da Silva décède à 41 ans dans un accident de la route

L’ancien gymnaste français Gaël Da Silva est décédé, ce mardi 27 mai, après un terrible accident de la route. Il était âgé de 41 ans.

Le monde de la gymnastique est en deuil. Gaël Da Silva, ancien gymnaste français, médaillé de bronze aux championnats d'Europe en 2012, est mort mardi à l’âge de 41 ans dans un accident de la route.

«La disparition brutale de Gaël Da Silva plonge la gymnastique française dans une immense tristesse, a écrit Dominique Mérieux, président de la Fédération française de gymnastique. Je connaissais Gaël depuis tout petit et j’ai eu la chance de voir grandir un jeune homme passionné, généreux et profondément attaché à son sport. Olympien et membre de l’Équipe de France durant de nombreuses années, Gaël laisse le souvenir d’un gymnaste talentueux, passionné et profondément apprécié».

Natif de Vaulx-en-Velin en 1984, cet athlète, qui était en reconversion pour la société Gymnova comme le souligne Le Progrès, avait commencé dans son sport à Chassieu avant d’intégrer le Pôle France de Lyon, puis le club de Bourges et l’INSEP.

Da Silva avait également participé aux Jeux olympiques de 2012 à Londres lorsque les Bleus avaient terminé huitième.

Le gymnaste, qui laisse derrière lui une femme et trois enfants de 12, 9 et 6 ans, avait déjà failli perdre la vie en 2004 dans un accident de moto. Après avoir été percuté par une voiture.