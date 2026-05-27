Spurs San Antonio-Thunder Oklahoma City, finale de la Conférence ouest de NBA : le programme TV et les résultats complets

La finale de la Conférence Ouest en NBA se dispute actuellement entre le Thunder d’Oklahoma City et les Spurs de San Antonio de Victor Wembanyama.
Match 1
Oklahoma City - San Antonio : 115-122
Match 2
Oklahoma City - San Antonio : 122-113
Match 3
San Antonio - Oklahoma City : 108-123
Match 4
San Antonio - Oklahoma City : 103-82
Match 5 (si nécessaire)
Oklahoma City - San Antonio : 124-114
Match 6 (si nécessaire)
San Antonio - Oklahoma City, dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 à 2h30, sur Prime Vidéo
Match 7 (si nécessaire)
Oklahoma City - San Antonio, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 à 2h30, sur Prime Vidéo