Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Spurs San Antonio-Thunder Oklahoma City, finale de la Conférence ouest de NBA : le programme TV et les résultats complets

Les Spurs sont menés 3-2 face à OKC. [Brett Rojo-Imagn Images/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La finale de la Conférence Ouest en NBA se dispute actuellement entre le Thunder d’Oklahoma City et les Spurs de San Antonio de Victor Wembanyama.

Match 1

Oklahoma City - San Antonio : 115-122

Match 2 

Oklahoma City - San Antonio : 122-113

Match 3 

San Antonio - Oklahoma City : 108-123

Match 4 

San Antonio - Oklahoma City : 103-82

Victor Wembanyama et les Spurs ont déjà disputé deux matchs à Paris en janvier 2025.
Sur le même sujet NBA : voici quand Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio vont faire leur retour à Paris Lire

Match 5 (si nécessaire)

Oklahoma City - San Antonio : 124-114

Match 6 (si nécessaire)

San Antonio - Oklahoma City, dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 à 2h30, sur Prime Vidéo

Match 7 (si nécessaire) 

Oklahoma City - San Antonio, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 à 2h30, sur Prime Vidéo

San Antonio SpursOklahoma CityNBAQuelle heure quelle chaîneSport

À suivre aussi

NBA : Victor Wembanyama évite la suspension après son exclusion face à Minnessota
NBA : Victor Wembanyama réalise son record de points en playoffs
NBA : Victor Wembanyama brille pour son retour et place San Antonio à 3-1 face à Portland

Ailleurs sur le web

Dernières actualités