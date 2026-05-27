UFC : voici le coût exorbitant de la construction de l'arène de MMA devant la Maison Blanche

Le 14 juin prochain, la Maison Blanche accueillera l’UFC à l’occasion de l’anniversaire de Donald Trump. Un octogone sera construit pour l’occasion.

Les grands moyens. Depuis le début de la semaine, les grues sont présentes du côté de la Maison Blanche pour la construction d’un octogone qui va accueillir les combats de MMA à l’occasion d’une soirée de l’UFC le 14 juin, le jour du 80ème anniversaire de Donald Trump.

La structure contient des énormes projecteurs pour éclairer la cage qui accueillera six combats au total dont celui de Ciryl Gane conte Alex Pereira pour le titre mondial par intérim des poids lourds. Des gradins seront également installés, selon des plans présentés par l’organisation américaine de Dana White.

Le coût total de l’événement est estimé à 60 millions de dollars (soit environ 51,5 millions d’euros), d’après les informations de la presse.

Au total, 4.500 invités sont attendus sur la pelouse sud de la Maison Blanche, et jusqu'à 100.000 autres pourront suivre les combats sur écran géant dans un parc adjacent.