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Coupe du monde 2026 : absent deux à trois semaines, Neymar va-t-il disputer la compétition avec le Brésil ?

Neymar n'a plus porté le maillot de la Seleçao depuis deux ans. [REUTERS/Jean Carniel]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Touché au mollet, Neymar devrait être absent deux ou trois semaines, a annoncé ce jeudi le médecin de l’équipe du Brésil. Une nouvelle qui tombe à quinze jours de la Coupe du monde 2026.

Il va encore patienter avant de reporter le maillot de la Seleçao. Neymar, appelé à la surprise générale par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde 2026, souffre d’une blessure musculaire au mollet et ne devrait pas être rétabli avant «deux ou trois semaines», a annoncé, jeudi, le médecin la sélection du Brésil. 

Une IRM a «identifié une lésion musculaire de deuxième degré (...), nous espérons qu'il puisse être apte d'ici à deux ou trois semaines. Il suit un traitement intensif et sera réévalué au jour le jour», a déclaré Rodrigo Lasmar en conférence de presse.

Forfait contre le Maroc ?

Le Brésil, en quête d'un sixième titre mondial, fera ses débuts le 13 juin contre le Maroc. En attendant de voir s'il sera rétabli à temps pour cette échéance, l'ancien joueur du PSG et du FC Barcelone (34 ans) va manquer les deux derniers matchs amicaux de préparation, contre le Panama, dimanche et contre l'Egypte, le 6 juin, à Cleveland.

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Il s'est présenté comme les autres joueurs au rassemblement de la Seleçao mercredi à Teresopolis, près de Rio, mais n'a pas participé au premier entraînement. «Ney» avait déjà manqué les deux derniers matchs avec son club de Santos, mais son entraîneur, Cuca, avait affirmé qu'il ne souffrait que d'une «blessure légère».

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