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Ligue des champions : combien le PSG va-t-il toucher après son sacre contre Arsenal ?

Nasser Al-Khelaïfi et les Parisiens sont aux anges après leur nouveau sacre. [REUTERS/Phil Noble]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En plus de conserver sa couronne, le PSG va s’offrir un joli chèque grâce à sa victoire en finale de la Ligue des champions contre Arsenal ce samedi.

La coupe et le chèque. Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain a remporté sa deuxième Ligue des champions à Budapest, en battant Arsenal, et va toucher une très belle somme.

Le champion d’Europe va empocher environ 25 millions d’euros. Arsenal, finaliste malheureux, recevra pour sa part environ 18,5 millions d’euros.

Au total, le club entraîné par Luis Enrique percevra ainsi 149,9 millions d’euros au titre de sa campagne européenne.

Sur le même sujet Ligue des champions : le palmarès complet après le nouveau sacre du PSG Lire

Sans oublier que cette deuxième étoile permettra également au PSG de bénéficier d’une prime supplémentaire de 6,5 millions d’euros. À cela s’ajoutent les 4 millions d’euros garantis pour sa future participation à la Supercoupe de l’UEFA face au vainqueur de la Ligue Europa, Aston Villa.

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