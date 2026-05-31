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MotoGP : la grille complète du Grand Prix d'Italie

Marco Bezzechi partira en pole position. [REUTERS/Ciro De Luca]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’Italien Marco Bezzecchi partira en pole position du Grand Prix MotoGP d’Italie, ce dimanche, sur le circuit du Mugello.

1re ligne

Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia)

Raul Fernandez (ESP/Aprilia-Trackhouse)

Jorge Martín (ESP/Aprilia)

2e ligne

Marc Marquez (ESP/Ducati)

Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini)

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

3e ligne

Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46)

Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR)

Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46)

4e ligne

Pedro Acosta (ESP/KTM)

Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3)

Alex Rins (ESP/Yamaha)

5e ligne

Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse)

Brad Binder (RSA/KTM)

Joan Mir (ESP/Honda)

6e ligne

Luca Marini (ITA/Honda)

Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac)

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

7e ligne

Maverick Vinales (ESP/KTM-Tech3)

Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac)

Michele Pirro (ITA/Ducati-Gresini)

8e ligne

Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR)

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