MotoGP : la grille complète du Grand Prix d'Italie

L’Italien Marco Bezzecchi partira en pole position du Grand Prix MotoGP d’Italie, ce dimanche, sur le circuit du Mugello.
1re ligne
Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia)
Raul Fernandez (ESP/Aprilia-Trackhouse)
Jorge Martín (ESP/Aprilia)
2e ligne
Marc Marquez (ESP/Ducati)
Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini)
Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)
3e ligne
Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46)
Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR)
Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46)
4e ligne
Pedro Acosta (ESP/KTM)
Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3)
Alex Rins (ESP/Yamaha)
5e ligne
Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse)
Brad Binder (RSA/KTM)
Joan Mir (ESP/Honda)
6e ligne
Luca Marini (ITA/Honda)
Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac)
Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)
7e ligne
Maverick Vinales (ESP/KTM-Tech3)
Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac)
Michele Pirro (ITA/Ducati-Gresini)
8e ligne
Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR)