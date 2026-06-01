«J’ai été brûlé très profondément sous le genou» : Johann Zarco donne de ses nouvelles après sa grave blessure à la jambe

Le pilote français Johann Zarco continue de soigner sa jambe et son genou gauche deux semaines après sa terrible chute survenue au Grand Prix de Catalogne de MotoGP.

Il poursuit sa convalescence. Deux semaines après sa terrible chute survenue au Grand Prix de Catalogne de MotoGP, Johann Zarco continue de soigner sa jambe et son genou gauche grièvement touchés. Et les dernières nouvelles du pilote français sont rassurantes. «Je prends soin de ma jambe et elle s'améliore assez vite», a-t-il indiqué dans un message posté sur son compte Instagram.

Mais alors que les examens réalisés à Barcelone avaient révélé «des blessures aux ligaments croisés antérieur et postérieur, ainsi qu’au ménisque interne» du genou gauche ainsi qu’«une légère déchirure du péroné au niveau de la cheville», il va devoir encore patienter avant de se faire opérer.

«Je dois patienter pour me faire opérer car j’ai été brûlé très profondément sous mon genou et je ne peux pas risquer une infection durant l’intervention», a ajouté Johann Zarco, dont la jambe s’était retrouvée coincée entre la roue arrière et la partie supérieure de la moto de l’Italien Francesco Bagnaia (Ducati).

Quelques jours après sa chute, son équipe Honda-LCR avait indiqué qu’il faudrait compter au moins deux semaines avant une intervention chirurgicale pour soigner ses ligaments, afin de laisser le temps au traumatisme initial de se résorber.

Johann Zarco, qui a logiquement manqué le Grand Prix d’Italie remporté, dimanche, par Marco Bezzecchi, n’est donc pas près de remonter sur sa moto.