Tennis de table : pourquoi les frères Lebrun ne joueront-ils pas ensemble en double lors des championnats de France ?

Doubles tenants du titre en double, Alexis et Félix Lebrun ne seront pas associés lors des championnats de France seniors de tennis de table, du 12 au 14 juin, à Laval.

C’est assez rare pour le souligner. Les frères Alexis et Félix Lebrun ne feront pas équipe pour défendre leur titre lors des championnats de France de tennis de table (12-14 juin). En raison de douleurs ressenties, l'aîné a décidé de se retirer et de se concentrer sur le tableau de simples.

«Après cette première partie de saison très intense, j’ai ressenti quelques douleurs. La reprise de l’entraînement se passe bien et est rassurante mais par précaution et en accord avec tout le staff, on a pris la décision de ne jouer que le tableau de simple aux championnats de France», a-t-il récemment écrit dans un post publié sur ses réseaux sociaux.

De son côté, Félix (19 ans) disputera le double avec Grégoire Jean, l’un de ses partenaires de club à Montpellier. «J’aurais aimé pouvoir défendre notre titre avec Alex, mais parfois il faut faire des choix, a-t-il indiqué. C'est un super truc de partager ça avec Grégoire aussi, on est ensemble dans l'équipe depuis les débuts de la Pro A à Montpellier (en 2023), on s'entend super bien. On passe de la position de favori à celle d'outsider, pourquoi pas essayer de créer la surprise !»

Alexis (22 ans) va donc se concentrer sur le simple qu’il a remporte à trois reprises (2022, 2023, 2024), avant de perdre en finale face à son frère l'an passé.