Tour d’Italie 2026 : combien Jonas Vingegaard va-t-il toucher après son sacre sur le Giro ?

Déjà vainqueur du Tour de France et du Tour d’Espagne, le Danois Jonas Vingegaard a remporté, dimanche, le Tour d’Italie pour la première fois de sa carrière.

Il est entré dans un cercle fermé. Après le Tour de France (2022, 2023) et le Tour d’Espagne (2025), Jonas Vingegaard a remporté, dimanche, le Tour d’Italie pour la première fois de sa carrière, succédant au Britannique Simon Yates. A 29 ans, le Danois est devenu le 8e coureur de l’histoire à avoir gagné les trois grands Tours après Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Chris Froome.

Déjà tourné vers le Tour de France

«Faire partie de ce club est un peu irréel, je pense que je ne réalise pas encore», avait-il déclaré la veille de l’arrivée à Rome. Et avec ce sacre, le coureur de l’équipe Visma-lease a bike, qui a terminé avec plus de cinq minutes d’avance sur l’Autrichien Felix Gall au classement général, a empoché près 360.000 euros.

Cette somme comprend la prime d’un peu plus de 265.000 euros promise au vainqueur, ainsi que 55.050 euros pour ses cinq victoires d’étapes sur cette 109e édition (11.010 euros par victoire) et d'autres primes diverses comme celle pour les jours passés avec le maillot rose de leader sur les épaules (2.000 euros par jour).

Avec ce succès en poche, Jonas Vingegaard est désormais tourné vers le Tour de France (4-26 juillet) avec l’objectif de concurrencer Tadej Pogacar, qui a lui-même réalisé le doublé avec le Giro puis la Grande Boucle en 2024, et de s’offrir un 3e succès sur les routes de l’hexagone. «Je pense que tout cet entraînement a été parfait dans l'optique du Tour», a-t-il affirmé. Rendez-vous dans un mois à Barcelone pour le Grand départ.