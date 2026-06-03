Coupe du Monde 2026 : Lego, Coca-Cola et Lenovo auront leur fan-zone pour voir les matchs à Paris

À l’occasion de la Coupe du monde de football 2026, plusieurs organisations ont décidé de mettre en place des fan-zones pour assister aux matchs.

Lego, Coca-Cola ou encore Lenovo vont diffuser les matchs du mondial pendant l’intégralité de la compétition dans certains arrondissements de Paris. Alors que la mise en place d'une fan-zone n’a pas encore été décidée par la mairie de Paris, certaines marques ont choisi de tenir leur propre site.

Fan-Zone Lego à la villette

La toute première fan-zone Lego est installée au cœur du parc de la Villette à Paris. En plus de la retransmission des matchs, cette fan-zone réinvente l’expérience autour du football des petites briques en plastique. Un espace de plus de 1.800 m2, avec une capacité d’accueil de 2.000 personnes par jour, le tout gratuitement.

La fan-zone sera ouverte presque tous les jours, même quand aucune diffusion n'est planifiée. Cependant, des animations pourront être observées sur les lieux. Un atelier pour repartir avec votre création ainsi qu'une fresque collaborative à compléter ensemble et un espace libre pour construire sans limite sur les stands en question.

De plus il sera possible de réaliser un jeu de tir de précision pour défier votre adresse, et des matchs en 5 contre 5 pour vivre toute l'énergie du terrain.

Elle ouvrira du 13 juin au 19 juillet, au parc de la Villette (Paris, prairie du cercle nord). Attention, les places sont limitées et la réservation est recommandée. Consultez les jours et les horaires d’ouverture sur FanzoneLEGO.com.

Fan-zone Lego, au parc de la Villette, prairie du cercle nord (Paris 19e)

Fan-Zone Coca-Cola au quai de la photo

Coca-Cola, le partenaire officiel de la FIFA depuis près de 50 ans, va mettre en place une fan-zone gratuite qui accueillera 800 personnes chaque jour entre 16h et minuit, voire 2h du matin du jeudi au dimanche.

Située au quai de la Photo, au port de la Gare dans le 13e arrondissement de Paris, ouverte du 12 juin au 19 juillet, c’est sur une péniche que les matchs de la Coupe du Monde vont être retransmis.

Pour son ouverture, les spectateurs profiteront d’une offre de restauration, des showcases d’artistes, des DJ sets ainsi que diverses animations tout au long de son ouverture.

Un dispositif nommé «Rollercoaster» permettra aux spectateurs de capturer quatre expressions différentes en lien avec ce que l'on peut ressentir pendant un match. Il sera également possible de personnaliser une canette à son effigie, avec sa photo imprimée dessus.

Fan-zone Coca-Cola, quai de la Photo, au port de la Gare (Paris 13e)

Fan-Zone Lenovo au café A

Lenovo, le géant de l'électronique chinois et partenaire «écologique» de la FIFA, va déployer une fan-zone Expérience au cœur de Paris. Du 11 juin au 19 juillet, de 11h à 23h, les matchs de la compétition seront à vivre gratuitement au Café A, 148 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement.

Une expérience qui permettra bien évidemment de vivre le mondial mais aussi de découvrir les coulisses technologiques du partenariat et des dernières innovations de Lenovo.

Pendant les matchs, les spectateurs pourront découvrir certaines technologies développées spécialement pour la Coupe du monde, telles qu’un assistant IA qui fournit des analyses des performances des équipes basées sur des millions de données et plus de 2.000 indicateurs pour générer les analyses rapidement.

De plus, il y aura des reconstitutions 3D des joueurs alimentées par l’intelligence artificielle pour offrir plus de précision aux arbitres lors des prises de décision. Enfin, une vue stabilisée de l’arbitre qui permet d’offrir un nouveau point de vue aux spectateurs pour être encore plus au cœur du match.

Fan-zone Lenovo, Café A, 148 rue du Faubourg Saint-Martin (Paris 10e)

Pour rappel, la Coupe du monde commencera le jeudi 11 juin 2026 à 21h.