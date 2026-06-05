82 morts aux 24 heures du Mans en 1955 : cette année où la course a connu sa pire tragédie

Le 11 juin 1955, sur le circuit de la Sarthe, dans le cadre de la 23e édition des 24 heures du Mans, un accident est venu gâcher la fête, rendant l’événement comme le plus tragique du sport automobile.

82 morts… L’édition 1955 des 24 heures du Mans fut tragique. Le 11 juin de cette année-là, une Mercedes 300 SLR du pilote français Pierre Levegh a percuté une Austin-Healey du Britannique Lance Macklin juste devant les tribunes de la ligne droite des stands. Le choc a envoyé la voiture dans les airs avant de retomber et d’exploser au milieu des spectateurs. Le pilote ainsi que 82 spectateurs sont décédés, tandis que 120 ont été blessés dans le public..

L'accident dramatique a commencé par une faute commise par Mike Hawthorn. Le pilote d’Austin-Healey s'est rendu compte qu’il arrivait trop vite à son stand. Il a freiné brutalement et a obliqué sa trajectoire vers la droite pour prendre l’allée des stands, qui était à cette époque séparée de la piste par une simple ligne blanche.

Lance Macklin a écrasé sa pédale de freins et réalisé un écart important vers la gauche afin d’éviter la collision. Cette dernière a surpris Pierre Levegh, qui arrivait sur sa gauche, et n'a pu éviter le contact avec l'Austin, qui a servi de tremplin à la Mercedes-Benz. Elle a décollé et s'est écrasée sur le muret qui séparait la piste des tribunes.

Ce est en retombant qu’elle a explosé, tuant sur le coup son pilote et expédiant des débris du train avant, de l’aérofrein ainsi que le moteur dans les tribunes, tuant instantanément plus de 70 personnes.

La course ne s'est pas arrêtée pour autant

Les organisateurs de la course ont décidé de ne pas stopper l’événement, bien que cela ait pris une grosse ampleur. Toutefois, ce choix a été fait pour une raison particulière : si l’épreuve avait été arrêtée, les 300.000 spectateurs présents ce jour-là auraient dû quitter le circuit, bloquant les routes et donc l’acheminement des secours.

Les voitures étaient faites d’un alliage contenant du magnésium, un métal léger mais hautement inflammable qui s’est par conséquent enflammé avec l’explosion du réservoir de la voiture de Pierre Levegh. Les secours, en tentant d’éteindre l’incendie avec de l’eau, n’ont fait qu’attiser le feu qui a duré plusieurs heures.

Il s’agit à ce jour du plus grave accident de l’histoire du sport automobile. La firme allemande ne reviendra concourir qu’en 1998 avant de se retirer l’année suivante à cause de ses voitures qui se soulèvent à pleine vitesse en raison d’un défaut aérodynamique. De plus, en Formule 1, Mercedes ne reviendra qu’à partir de 2010.

Plusieurs gouvernements allèrent même jusqu'à interdire les compétitions automobiles sur leur sol, comme le Mexique, en Suisse pour les courses sur circuit, en France et en Allemagne jusqu’en 1956.

Les 24 heures du Mans édition 2026 commenceront mercredi 10 juin jusqu’au dimanche 14 juin.