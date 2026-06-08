Tennis : voici le nouveau classement ATP après Roland-Garros

Au lendemain de la victoire d’Alexander Zverev à Roland-Garros, le nouveau classement ATP a été publié ce lundi. Jannik Sinner est toujours en tête devant Carlos Alcaraz.

Il y a un peu de changement. Le nouveau classement ATP a été publié ce lundi après Roland-Garros. Alexander Zverev est toujours troisième derrière Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. L'Italien Flavio Cobolli, finaliste malheureux, a gagné quatre places et se retrouve dixième.

Moïse Kouame, le jeune espoir Français de 17 ans, qui a atteint les 16es de finale, a fait un bond de 102 places et est passé de la 318e à la 216e place mondiale.

Classement ATP au 8 juin 2026

1. Jannik Sinner (ITA) 13.500 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 9.960 pts

3. Alexander Zverev (GER) 7.305 pts

4. Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.440 pts (+2 places)

5. Ben Shelton (USA) 3.920 pts

6. Alex De Minaur (AUS) 3.905 pts (+1 place)

7. Novak Djokovic (SRB) 3.760 pts (-3 places)

8. Daniil Medvedev (RUS) 3.760 pts

9. Taylor Fritz (USA) 3.720 pts

10. Flavio Cobolli (ITA) 3.540 pts (+4 places)

11. Alexander Bublik (KAZ) 2.930 pts (-1 place)

12. Jiri Lehecka (CZE) 2.575 pts

13. Andrey Rublev (RUS) 2.460 pts

14. Casper Ruud (NOR) 2.425 pts (+2 places)

15. Karen Khachanov (RUS) 2.320 pts

16. Lorenzo Musetti (ITA) 2.315 pts (-5 places)

17. Jakub Mensik (CZE) 2.300 pts (+10 places)

18. Luciano Darderi (ITA) 2.300 pts (-1 place)

19. Learner Tien (USA) 2.270 pts (-1 place)

20. Valentin Vacherot (MON) 2.145 pts (-1 place)

21. Arthur Fils (FRA) 1.940 pts (-1 place)