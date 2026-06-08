Tennis : voici le nouveau classement ATP après Roland-Garros

Au lendemain de la victoire d’Alexander Zverev à Roland-Garros, le nouveau classement ATP a été publié ce lundi. Jannik Sinner est toujours en tête devant Carlos Alcaraz.
Il y a un peu de changement. Le nouveau classement ATP a été publié ce lundi après Roland-Garros. Alexander Zverev est toujours troisième derrière Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. L'Italien Flavio Cobolli, finaliste malheureux, a gagné quatre places et se retrouve dixième.
Moïse Kouame, le jeune espoir Français de 17 ans, qui a atteint les 16es de finale, a fait un bond de 102 places et est passé de la 318e à la 216e place mondiale.
Classement ATP au 8 juin 2026
1. Jannik Sinner (ITA) 13.500 pts
2. Carlos Alcaraz (ESP) 9.960 pts
3. Alexander Zverev (GER) 7.305 pts
4. Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.440 pts (+2 places)
5. Ben Shelton (USA) 3.920 pts
6. Alex De Minaur (AUS) 3.905 pts (+1 place)
7. Novak Djokovic (SRB) 3.760 pts (-3 places)
8. Daniil Medvedev (RUS) 3.760 pts
9. Taylor Fritz (USA) 3.720 pts
10. Flavio Cobolli (ITA) 3.540 pts (+4 places)
11. Alexander Bublik (KAZ) 2.930 pts (-1 place)
12. Jiri Lehecka (CZE) 2.575 pts
13. Andrey Rublev (RUS) 2.460 pts
14. Casper Ruud (NOR) 2.425 pts (+2 places)
15. Karen Khachanov (RUS) 2.320 pts
16. Lorenzo Musetti (ITA) 2.315 pts (-5 places)
17. Jakub Mensik (CZE) 2.300 pts (+10 places)
18. Luciano Darderi (ITA) 2.300 pts (-1 place)
19. Learner Tien (USA) 2.270 pts (-1 place)
20. Valentin Vacherot (MON) 2.145 pts (-1 place)
21. Arthur Fils (FRA) 1.940 pts (-1 place)