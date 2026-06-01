«On a toujours une équipe qui va nous surprendre» : Thierry Henry livre ses favoris pour la Coupe du monde 2026

Alors que la Coupe du monde se lance ce jeudi, Thierry Henry, légende du football français et mondial, a révélé à CNEWS ses favoris pour cette édition.

Il a déjà soulevé le trophée de la Coupe du monde. C'était en 1998 avec l'équipe de France. Alors que l'édition 2026 se lance ce jeudi 11 juin aux Etats-Unis, Mexique et Canada, Thierry Henry, légende du football français, a confié à CNEWS ses favoris lors d'un événement Samsung organisé à Londres, pour sa campagne «Watch it on a Samsung», présentant ses technologies TV (gamme Micro RGB, OLED et Neo QLED, de la technologie antireflet à AI Football Mode et AI Sound Controller Pro.).

Est-ce une Coupe du monde qui vous semble ouverte ?

«Je pense que plus que jamais il y en a pas mal cette année. Beaucoup plus que les années précédentes. On ne se rend vraiment compte de cette densité.»

Qui sont justement vos favoris ?

«L'Argentine, ce sont les champions sortants donc il faut les respecter. Le Portugal avec le milieu de terrain, c’est un truc de malade et ils ont toujours le monstre devant (Cristiano Ronaldo). Ensuite, attention à l’Espagne, championne d’Europe. Il y a nous (l’équipe de France). Est-ce qu’on dort sur l’Angleterre ? Est-ce qu'on dort sur la Norvège et le Sénégal ? Est-ce qu'on dort sur le Maroc ? Attention, on a toujours une équipe qui va nous surprendre mais on ne sait jamais laquelle ! Est-ce que le Brésil va enfin se réveiller ? La liste est très longue !»

Hors Irak, qui semble être évidemment la moins forte du groupe, la France aura fort à faire avec le Sénégal et la Norvège d’Erling Haaland. Qu’en pensez-vous ?

«Moi, j’ai toujours dit et ça fait plus d’un an et demi que j’en parle mais la Norvège ! Vous avez vu leurs éliminatoires ? Ils sont impressionnants. Et le Sénégal avant la Coupe d’Afrique j’en parlais aussi!»

Est-ce que cela vous aurait plu de jouer face à cette nouvelle génération ?

Non je ne suis pas dans ça. Moi j’aime les regarder. A un moment donné, je me suis posé la question de qui allait nous régaler ? Lamine Yamal est arrivé, Kylian (Mbappé) est là bien sûr, Michael Olise... on peut tous les citer. Tous ces dribbleurs, beaux à voir jouer... vraiment, le football est bien. Le football est très bien!