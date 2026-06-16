«L’équipe la plus opprimée de l’histoire» : la grosse colère du sélectionneur de l’Iran après le match nul contre la Nouvelle-Zélande

Lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, l'Iran a fait match nul face à la Nouvelle-Zélande. En conférence de presse après la rencontre, le sélectionneur iranien a dénoncé le traitement subi par ses joueurs et son staff.

Une déclaration choc. «Nous sommes l’équipe la plus opprimée de l’histoire de la Coupe du monde», a asséné le sélectionneur Amir Ghalenoei en référence aux problèmes logistiques et administratifs rencontrés par son équipe. Outre la nécessité de changer de camp de base à la dernière minute, passant à Tijuana au Mexique au lieu de l'Arizona, les Etats-Unis ont refusé des visas à une quinzaine de membres de sa délégation.

À la suite de l'entrée en lice de l'Iran ce lundi face à la Nouvelle-Zélande (2-2), les joueurs iraniens ont été soudainement informés qu’ils devaient retourner immédiatement au Mexique juste après la fin du match d’ouverture qui se déroulait à Los Angeles.

«beaucoup de stress»

Mehdi Taremi a également pris la parole face aux journalistes en zone mixte, confiant sa déception face à l'inaction de la Fifa : «C'est beaucoup de stress pour les joueurs, nous avons peu de soutien, je pense que la Fifa aurait pu mieux faire»

«L'un de nos analystes doit venir faire le boulot médiatique, tout cela est un désastre», a-t-il regretté, ne voulant toutefois pas utiliser «d'excuses» après ce match nul frustrant, et souhaitant garder «espoir» pour les deux prochains matches. «Nous sommes fatigués de cette situation, nous avons eu de nombreux problèmes ces derniers mois, on veut juste la paix, la joie, ce sont les slogans de la Fifa non ?», a-t-il ajouté.

L'attaquant vedette de 33 ans a révélé que le président de la Fifa Gianni Infantino avait rendu visite aux joueurs dans le vestiaire.

«On lui a demandé les mêmes choses (...) il veut aider mais il y a d'autres problèmes» qui les entravent, a-t-il dit sans mentionner directement l'administration américaine.

Mehdi Taremi a aussi remercié «les supporters de Los Angeles», qui ont poussé fort derrière la Team Melli. De nombreux membres de la communauté iranienne locale ont toutefois manifesté leur hostilité à la République islamique, tout en encourageant les joueurs.