Disparition d’Eric Roy : les obsèques se tiendront le 23 juin à Nice

Les obsèques de l'entraîneur brestois Éric Roy, mort mercredi à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer du pancréas, auront lieu le mardi 23 juin à la cathédrale Sainte-Réparate de Nice.

Les obsèques de l'entraîneur de Brest Eric Roy, décédé mercredi des suites d'un cancer, auront lieu mardi à 14h à la cathédrale Sainte-Réparatede Nice, sa ville natale.

Depuis l'annonce mercredi soir de la mort du coach qui a fait rêver Brest, de nombreux hommages lui ont été rendus, à l'instar de l'équipe de France qui a observé une minute de silence avant son entraînement. Le président du club a lui salué la mémoire d'un «fin tacticien» et «un remarquable meneur d'hommes».

Une succession d'hommages

Plus d'un millier de supporters se sont rassemblés jeudi soir aux abords du stade Francis-Le Blé à Brest, où des fleurs ont été déposées sous le logo du club, accompagnées de messages comme «Pour le King» ou «King Eric»

Ancien milieu de terrain formé à Nice et passé notamment par Lyon et Marseille, Eric Roy avait pris la tête de l'équipe bretonne en 2023 et dirigé 143 rencontres sur le banc.