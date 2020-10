Pourquoi l'alcool déshydrate-t-il ?

Après une soirée arrosée, il est courant d’avoir la bouche sèche et très soif, sans forcément avoir la gueule de bois. Cette déshydratation s’explique par un dérèglement hormonal causé par l’ivresse.

Les molécules d’alcool perturbent en effet la production de vasopressine par le cerveau, une hormone qui régule l’activité des reins. Lorsqu’une personne est ivre, ses reins sont perturbés et produisent trop d’urine et évacuent donc de grandes quantités d’eau. Or, le peu d’eau présent dans les verres d’alcool absorbés ne permet pas de compenser les pertes.

En cas de forte déshydratation, le corps peut même aller puiser de l’eau jusque dans le cerveau. Ce qui provoque les désa­gréables maux de tête associés à la gueule de bois.

La seule solution est alors de boire beaucoup d’eau, ou même, dans les cas extrêmes, de se faire poser une perfusion d’eau pour se réhydrater plus vite.