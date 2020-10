Pourquoi la gomme permet-elle d'effacer le crayon ?

En quelques frottements, une gomme nous permet d’effacer des erreurs ou des ratures. Une propriété qui s’explique par sa composition, ainsi que celle de la feuille de papier.

Cette dernière est en effet constituée de fibres de cellulose végétale, agencées entre elles comme les mailles d’un tricot. Lorsqu’on écrit, la mine en graphite perd de minuscules morceaux, qui se coincent entre les mailles.

Mais passer la gomme sur le papier permet «d’écarter» les fibres (voire de les déchirer si on appuie trop fort), libérant ainsi le graphite prisonnier. Il va alors se coller sur le caoutchouc qui compose la gomme, et la noircir. Après plusieurs passages, de petites pelures faites de résidus de fibres, de graphite et de gomme finissent par se constituer.

A contrario, pour effacer le stylo, la partie bleue de la gomme est faite de pierre ponce, qui «arrache» le papier.