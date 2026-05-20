temps fort
Pèlerinage de la Pentecôte : «20.000 personnes vont partir demain matin pour marcher 100 kilomètres en trois jours», explique Charlotte d'Ornellas
Violences dans le périscolaire à Paris : «Pourquoi les élus de la capitale n'ont-ils pas signalés ces faits ?», s'interroge George Fenech
Affaire Patrick Bruel : «Ce que fait Flavie Flament est en train de libérer la parole de pleins de jeunes femmes», souligne Alexandre Jardin
L'édito de Pascal Praud : «Le Conseil constitutionnel, maison de retraite des amis du pouvoir, acte le retour des ZFE contre l'avis des Français»
Rixe à Paris impliquant des ultras de l'OGC Nice : «On a envie de faire la fête autour du foot et pas que ça se termine en violences», souligne Manon Aubry
«Les ZFE ne sont pas bien pensées, elles sanctionnent les ménages les plus pauvres et font de l'écologie punitive», estime Manon Aubry
Crise des carburants : «Il y a une mesure simple et de bon sens, le blocage des prix», martèle Manon Aubry
Arnaques téléphoniques : «Quand on répond à un appel silencieux, l'IA peut "attraper" notre voix pour la réutiliser», explique ce spécialiste
«Il n'est pas question de laisser dormir des familles à la rue, mais il faut trouver des solution pérennes et non des réquisitions permanentes», explique le maire du 16e
Décision du Conseil constitutionnel rétablissant les ZFE : «Nous sommes dans une crise de démocratie, une crise morale, le parlement est bafoué», ulcère Alexandre Jardin
Prix des carburants : «Ne pas baisser les taxes c'est mettre un frein à l'économie et à la consommation», fustige Pierre Chasseray
Mariage des OQTF : «C'est hallucinant de célébrer l'union d'un homme qui devrait quitter le territoire», s'indigne Robert Ménard
Hausse du prix des carburants : «On n'a pas assez d'argent pour dire oui à tout le monde», souligne Robert Ménard
«Cette guerre, qui est probablement sans issue, affaiblit encore un peu plus Donald Trump», estime Henri Guaino
Plus d'articles