«Même si le paquet de cigarettes monte à 30 euros, je continuerai de fumer» : les Français impassibles face à l’augmentation du prix du tabac

Un rapport de la commission des affaires sociales du Sénat adopté ce jeudi 30 mai recommande de passer le paquet de cigarettes à 25 euros. Celui-ci met également en avant les conséquences du tabac sur la santé publique avec 70.000 décès par an, mais aussi sur les finances de l'Etat.

La recommandation de l'augmentation à 25 euros du prix du paquet de cigarettes a été adoptée ce jeudi 30 mai, par un rapport de la commission des affaires sociales du Sénat.

Objectif, dissuader autant que possible les fumeurs de consommerr du tabac. Pourtant, certains d'entre eux semblent imperméables à cette potentielle augmentation : «L'addiction est telle que ça ne changera rien. Même si le paquet de cigarettes monte à 30 euros, je continuerai de fumer»; «Augmenter d'année en année on l'a déjà fait, et les gens consomment toujours autant», affirment certains passants interrogés

En vingt ans, le prix du paquet de cigarettes a triplé de 4 euros à 12 euros en moyenne, et devrait même atteindre les 13 euros en 2026.

Selon une experte, une augmentation de 10% du tarif entraîne une baisse de consommateurs de 4%. Toutefois, augmenter le prix du paquet est une solution inefficace si elle ne s'accompagne pas d'autres mesures.

«Il faudrait sensibiliser tous les jeunes au tabagisme, prendre en charge individuellement chaque personne qui fume et travailler la motivation à l'arrêt du tabac», selon la tabacologue et psychologue Corine Le Glatin.

Pour l'heure, le seul pays ayant mis en place une augmentation conséquente est l'Australie, où le prix du paquet de cigarettes dépasse 25 euros.