«Game of Thrones»: au Pakistan, le sosie de Tyrion Lannister fait l'unanimité

Il s'appelle Rozi Khan, vit au Pakistan et ressemble comme deux gouttes d'eau au sulfureux Tyrion Lannister, l'un des personnages les plus emblématiques de «Game of Thrones».

A 25 ans, ce serveur pakistanais jouit désormais d'une énorme popularité sur les réseaux sociaux, les fans de la série culte de HBO n'hésitant pas à partager des photomontages de son visage, à côté de celui de Peter Dinklage, l'interprète du personnage.

S'il n'a jamais rencontré son sosie américain, Rozi Khan peut néanmoins se targuer d'avoir fait exploser la fréquentation du restaurant qui l'emploie. Grâce au bouche à oreille, de nombreux clients font désormais le déplacement uniquement pour échanger quelques mots avec le serveur-star.