A la découverte du village de Léonard de Vinci en Toscane

Les présidents Macron et Mattarella se retrouvent ce jeudi en Touraine pour commémorer le 500e anniversaire de la mort du peintre Léonard de Vinci.

L'occasion pour Vinci, le village où il vit le jour de rappeler combien la Toscane influença l'oeuvre du génie de la Renaissance.

Au milieu des vignes et des oliviers, on retrouve ici les paysages et les sentiers de la jeunesse du peintre. Mais également les cours d'eau, qui alimentaient les nombreux moulins autour du village, l'une des obsessions de l'inventeur.

500 ans après sa mort, la figure de Léonard continue d'alimenter les fantasmes et d'attirer sur sa terre natale des milliers de visiteurs chaque année.