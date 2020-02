Vidéo : 2 frères passent 8 ans à recréer Toy Story 3 avec de vrais jouets

Il y a les fans de Toy Story et puis, à un autre niveau, il y a Morgan et Mason McGrew. Ces deux frères américains ont reproduit l'intégralité de leur film préféré, Toy Story 3, en stop motion. Il leur a fallu huit ans pour mener à bien ce projet.

La stop motion est une technique d'animation qui consiste à créer une impression de mouvement naturel en utilisant des objets. Ici, les deux frères ont donc utilisé de véritables jouets pour reproduire l'action de Toy Story 3.

De la même façon, les humains du film sont remplacés par des acteurs en chair et en os, qui évoluent dans des environnements on ne peut plus réels.

Intitulé «Toy Story 3 IRL» (pour «In real life», soit «dans la vraie vie»), la vidéo des McGrew reprend l'oeuvre des studios Pixar à l'identique, du château de la Belle au bois dormant qui apparaît au lancement de chaque film Disney, jusqu'au générique de fin.

I can’t decide if this is brilliant or insane. Both…?





In any case, I certainly admire the dedication and appreciate the love for the movie.





Lesson to be learned: If you start something, finish it! https://t.co/2pe9HsDI0q

— Lee Unkrich (@leeunkrich) January 31, 2020