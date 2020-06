La maison d’enfance de Charles de Gaulle en pleine rénovation

2020 est l’année De Gaulle, avec notamment les commémorations des 80 ans de l’appel du 18 juin. À Lille, cette année spéciale est aussi marquée par la rénovation de la maison natale de Charles de Gaulle, celle qui appartenait à ses grands-parents.

La réouverture de ce lieu historique est prévue pour novembre et doit permettre l’accueil de plus de visiteurs. Derrière une grande bâche blanche en plein cœur du vieux Lille se cache une armée d’artisans. Ils rénovent la maison natale du plus grand général français. C’est ici que Charles de Gaulle a vu le jour. C’est pourquoi chaque détail compte. Les vieilles portes sont réhabilités, la peinture moderne est enlevée pour faire réapparaître le décor de l’époque de De Gaulle.

Des recherches ont même été effectuées pour retrouver le papier peint de la chambre dans laquelle le général serait né. La pièce maîtresse du chantier est cette véranda qui va être recréée à l’identique à partir de photos d’archives. C’est ici que le jeune Charles se rêvait en chef militaire en jouant avec ses petits soldats de plomb. Un trésor historique qui devrait de nouveau être ouvert au public en novembre prochain, pour célébrer le 130e anniversaire de la naissance du général De Gaulle.