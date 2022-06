Prison : les projections de colis se multiplient

Des centaines de colis à destination des détenus sont projetés depuis l’extérieur par-dessus les grillages des prisons. Si cette pratique illégale n’est pas nouvelle, elle se répand de plus en plus dans les centres pénitentiaires français, et notamment celui de Saint-Quentin Fallavier (Isère).

Téléphone, drogue, armes blanches, alcool… Les surveillants de la prison de Saint-Quentin Fallavier ont tiré la sonnette d’alarme face à l’afflux des projections de colis par-dessus les murs de la prison. Si le phénomène n’est pas nouveau, les chiffres enflent au fil des années.

Et pour cause, depuis le 1er janvier 2022, 3.400 paquets ont été lancés, et seuls 1.377 d’entre eux ont été récupérés par les agents de l’établissement. Près de 23 kilos de stupéfiants ont également été interceptés ces six derniers mois, un chiffre qui équivaut au total des saisies de drogue sur toute l’année précédente.

Des filets de protection

«La population carcérale s’adapte aux barrières qu’on peut dresser, quelles qu’elles soient», a déploré Dominique Verrière, secrétaire général du syndicat l’UFAP UNSa Justice Auvergne Rhône-Alpes. En effet, la hausse de ces lancés illicites s’expliquerait notamment par l’introduction de parois de protection sanitaire dans les parloirs désormais hermétiques pour le virus mais également pour les transactions d’objets.

Pour endiguer le phénomène, certaines prisons ont installé des filets de protection. De même, lorsque des jets de colis sont repérés, les fouilles des cellules par les agents pénitentiaires s’intensifie.

Récupérer les envois avant les détenus s'avère tout de même difficile selon l’UFAP UNSa qui appelle au recours des forces de l’ordre et à une augmentation de moyens alloués aux prisons.