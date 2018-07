Les courses de taureaux de Pampelune

Les taureaux de Victoriano del Rio ont envahi les rues de Pampelune en deux minutes et vingt secondes, jeudi 12 juillet, renversant plusieurs coureurs et piétinant les autres alors qu'ils couraient vers les arènes de Pampelune.

Deux personnes ont fini à l'hôpital sans pour autant présenter de blessures dues à des encornages. Les services d'urgence ont toutefois déclaré que l'un des coureurs avait subi une commotion cérébrale.

Pendant neuf jours, des taureaux d'une demi-tonne chassent des coureurs en écharpes rouges dans les étroites rues pavées de Pampelune. Le festival d'été de San Fermin est le plus célèbre d'Espagne et attire des milliers de fêtards et de coureurs du monde entier.

Les courses quotidiennes de taureaux commencent à 8h, du 7 au 14 juillet, et durent généralement entre trois et cinq minutes. Il y a huit courses au total pendant le festival.

Au cours du siècle dernier, quinze personnes sont mortes lors de l'événement, qui remonte à des centaines d'années. Le dernier décès a été enregistré en 2009.