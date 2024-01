Ariège : un nonagénaire décède, victime d'un violent home-jacking

Une enquête a été ouverte après la violente agression d’un homme de 92 ans à Pamiers (Ariège), dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 janvier 2024. La victime, dont le décès a été confirmé ce vendredi, avait été retrouvée dans un état grave par les policiers après avoir été attaquée chez elle par deux cambrioleurs, qui sont repartis en lui volant sa voiture.

C'est un phénomène de plus en plus fréquent, mais surtout violent. Les home-jacking se succèdent ces derniers temps dans l'Hexagone et finissent parfois très mal. En Ariège, un nonagénaire en a fait la triste expérience dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 janvier.

Ce dernier s'est retrouvé nez à nez avec deux cambrioleurs, avant d'être roué de coups. Les malfaiteurs ont ensuite ouvert le coffre-fort du retraité avant de s'enfuir à bord de la voiture de leur victime.

Retrouvé entre la vie et la mort par les forces de l'ordre, le nonagénaire a finalement succombé à ses blessures.

Selon Pascal Bitot-Panelli, expert en sécurité, les retraités sont malheureusement les victimes les plus fréquentes de ce phénomène. «Ce monsieur avait sûrement été repéré, le pauvre, peut-être comme étant quelqu'un d'aisé et de seul à un âge très avancé. Donc c'était une cible facile», estime-t-il.

«Aucune limite quant à la violence dans le mode opératoire»

Mais si les cambriolages sont plus souvent commis sur les plus faibles comme ce nonagénaire, personne n'en est réellement protégé, selon l'expert. «Ce home-jacking sur ce monsieur de cet âge prouve que tout peut arriver, partout», regrette Pascal Bitot-Panelli. «Que ce soit en province, que ce soit une grande ville, que ce soit au plus profond de la France, et qu'il n'y aucune limite quant à la violence dans le mode opératoire».

Une enquête pour «vol précédé, accompagné ou suivi de violences dans un lieu d'habitation et en réunion» a ainsi été ouverte à l'encontre des deux suspects, toujours en fuite à ce jour. Les agents du commissariat de la commune de Pamiers, ainsi que la police judiciaire de Toulouse, sont chargés des investigations.