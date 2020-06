PUR etc. : La restauration vertueuse

L’enseigne de restauration PUR etc. élabore une cuisine simple, vertueuse et responsable, émanant de producteurs locaux afin de proposer des produits gourmands, sains et accessibles à tous.

Proposer une cuisine artisanale zéro déchet issue de l’agriculture biologique en circuit-court : telle est la volonté de PUR etc. Fondée en 2011 par Héloïse Chalvignac et Vincent Viaud, tous deux ingénieurs, passionnés de cuisine et sensibles à la cause d’une économie durable et bienveillante, l’enseigne PUR etc. compte désormais 10 restaurants en France (en région parisienne, à Strasbourg et Mulhouse).

PUR etc. : pour une restauration gourmande et vertueuse

Chez PUR etc., la cuisine est avant tout un assemblage de qualité morale entremêlant respect de la nature et de l’Homme, au service du bon goût. L’équipe de PUR etc. confectionne ainsi divers repas préparés dans une cuisine artisanale et dont les produits de saison sont directement issus de producteurs locaux.

Nous sommes fiers aujourd'hui de faire bouger la restauration et l'alimentation pour le bien-être de tous Héloïse Chalvignac

À travers ces repas servis dans des bocaux en verre consignés à consommer sur place, à emporter, en livraison ou en service traiteur, PUR etc. propose une carte variée pouvant convenir à tous types de régimes alimentaires, comme pour les personnes végétariennes, vegan ou sans gluten.

Depuis sa création, la volonté de PUR etc. est également de mettre en place une offre à prix raisonnables pour rendre accessible cette cuisine éco responsable à tous, sans étiquette élitiste. « Nous sommes fiers aujourd’hui de faire bouger la restauration et l’alimentation pour le bien-être de tous », confie Héloïse Chalvignac.

Bon goût, Bon sens, Bon cœur

PUR etc. continue à s’étendre et a lancé en mars dernier une collecte de fonds via la plateforme de financement participatif Wiseed. Celle-ci servira à développer son pôle communication et marketing mais aussi à ouvrir de nouveaux lieux de restauration dans la région Grand-Est et Ile-de-France.

Avec pour devise « Bon goût, Bon sens, Bon cœur », PUR etc. souhaite ainsi proposer à l’avenir à toujours plus de personnes, une alimentation éthique et de qualité, dans le respect des valeurs que partagent les deux cofondateurs avec leur communauté.

[En partenariat avec Openmedias]

