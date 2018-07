Jeune tué à Nantes : «il faut reconnaître quand il y a des bavures», estime Leïla Chaibi

L'oratrice de la France insoumise Leïla Chaibi et Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement national, étaient les invités de Punchline, sur CNews, ce jeudi 5 juillet. Ils ont débattu de l'écart qui se creuse entre police et population.

Face à la mort d'un jeune homme de 22 ans à Nantes après un contrôle des forces de l'ordre qui a mal tourné, de violentes émeutes ont éclaté à Nantes.

Tandis que Sébastien Chenu appelle au «soutien des forces de l'ordre», Leïla Chaibi, elle, souligne que l'enquête fait son travail mais que «s'il s'avère qu'il y a eu bavure, un des moyens de rétablir la confiance entre population et police, c'est de reconnaître quand il y a des bavures, et non de dire : parce que c'est des policiers, on les laisse dans l'impunité».

Pour le porte-parole du RN, les policiers sont surtout devenus «une cible», dont «l'autorité est contestée, insultée, montrée du doigt».