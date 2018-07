Laurent Wauquiez à la recherche d'une stratégie politique

Laurent Wauquiez aurait-il enfin trouvé sa voie ? Six mois après son élection, le chef du parti des Républicains a précisé sur CNEWS sa position à propos de l'Europe et de l'immigration. Une position qui flirte toujours autant avec l'extrême-droite.

La parole de Laurent Wauquiez est devenue rare, et son espace politique rétréci. Pris en tenaille entre Emmanuel Macron et Marine le Pen, Wauquiez mise sur l'électorat populaire et peine à trouver sa voie.

Sur la question migratoire, il a clairement choisi son camp et reprend le discours du Rassemblement National. Mais le chef du parti des Républicains assure avoir toujours défendu la même ligne. Pour l'heure, il rejette toute alliance avec le Rassemblement national, mais il se verrait bien en rassembleur de tous ses électeurs.