Canicule : certaines professions plus touchées par les fortes chaleurs

Couvreurs, boulangers ou encore livreurs : certaines professions, qu'elles soient en extérieur ou proches de fortes sources de chaleur, sont bien plus difficiles à exercer en cette période de canicule.

Chacun est obligé d'adapter son rythme de travail pour résister aux pics de chaleur, en venant par exemple travailler plus tôt le matin, et surtout en faisant beaucoup plus de pauses durant la journée.