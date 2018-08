Gironde : découverte du château de Roquetaillade

Dans la commune de Mazères en Gironde, le château de Roquetaillade attire chaque année de nombreux touristes venus découvrir ce lieu unique.

Situé en Gironde, le château de Roquetaillade est un édifice architectural et historique unique. La même famille y habite depuis plus de 700 ans et l'édifice a subi deux restaurations.

Chaque année, près de 40.000 visiteurs viennent découvrir ce lieu, décor de nombreux films et classé monument historique en 1974.