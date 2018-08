Algues toxiques, méduses mortelles... la canicule marine menace tout l'écosystème

En cette année de canicule, il n'y a pas que l'air qui se trouve au-dessus des normales de saison, mais également la température de la mer.

Une réalité bien ressentie par les vacanciers, pour leur plus grand bonheur... mais qui pose des gros problèmes environnementaux.

Cela fait des années que les baigneurs n'avaient pas connu une eau aussi chaude. L'augmentation de 3 à 4 degrés dans le bassin méditerranéen n'est cependant pas sans conséquence. L'équilibre de l'écosystème marin est perturbé.

Une prolifération d'algues toxiques et l'arrivée de méduses particulièrement dangereuses, voire mortelles, sont à redouter. Des espèces de poissons habituellement présents en eaux tropicales ont également fait leur apparition, comme le barracuda au large de Nice.

Ce réchauffement ne concerne pas que le Sud-Est. Les eaux de l'Atlantique et de la Manche s'avèrent également plus chaudes. Un phénomène qui accélère le blanchiment des coraux et impacte la pêche, en créant une surmortalité de plusieurs espèces.

De nombreux chercheurs ont estimé que ces canicules marines devraient être plus fréquentes, plus intenses, et plus étendues.