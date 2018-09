Stéphane Travert : «Il n’y a qu’un pilote pour la PAC, c’est le ministère de l’Agriculture»

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Stéphane Travert, était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach dans #LaMatinale sur CNEWS.

Il a insisté sur le fait que seul son ministère était habilité à négocier la Politique agricole commune (PAC) à Bruxelles. Autre point important, le ministre a annoncé qu'il y aurait une inversion de la construction du prix en France et que ce serait les agriculteurs qui fixeraient les prix et non plus la grande distribution.