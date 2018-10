Air France : Ben Smith reçoit l'intersyndicale

Le patron d'Air France-KLM, Benjamin Smith, reçoit ce lundi l'intersyndicale de la compagnie Air France pour sortir du conflit sur les augmentations de salaires réclamées par les syndicats.

L'intersyndicale avait mené quinze jours de grève entre le 22 février et le 8 mai. Composée d'organisations de pilotes (SNPL et Alter), d'hôtesses et de stewards (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et de personnels au sol (CGT, FO et SUD), elle demande toujours une hausse générale des salaires de 5,1%, correspondant à l'inflation sur la période 2012-2017.

Le président de la section Air France du SNPL, premier syndicat des pilotes dans la compagnie, avait estimé la semaine dernière que le nouveau directeur général apportait un «vent de fraîcheur». «Tout le monde dans l'entreprise a envie de trouver une solution acceptable», avait assuré Philippe Evain.