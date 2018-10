Qui pour remplacer Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur ?

Il aura l'une des missions les plus délicates au sein du gouvernement : assurer la sécurité intérieure. Qui succédera à Gérard Collomb, premier flic de France ? Il y a évidemment de nombreux noms qui circulent. Voici quelques pistes.

Gérard Collomb parti à la reconquête de Lyon, c'est le Premier ministre Edouard Philippe qui va assurer l'intérim du ministre de l'Intérieur «dans l'attente de la nomination de son successeur »place Beauvau.

«Le Conseil des ministres» de ce mercredi à partir de 10h00, se déroulera «avec le gouvernement ainsi constitué», a ajouté la présidence. En conséquence, et signe de la crise qui agite le plus haut sommet de l'Etat, le Premier ministre a annulé son déplacement en Afrique du Sud prévu jeudi et vendredi.

La rupture est ainsi définitivement consommée entre le chef de l'Etat et Gérard Collomb, soutien de la première heure et longtemps considéré comme un «fidèle parmi les fidèles».