La réforme des retraites se précise

C’était l’une des promesses d’Emmanuel Macron durant sa compagne. Son artisan, Jean Paul Delevoye était l’invité de Jean Pierre Elkabbach. Il a apporté des précisions sur la réforme

En charge de la réforme, Jean Paul Delevoye l’a confirmé : il n’y aura, plus qu’un seul régime des retraites pour les fonctionnaires et les salariés du privé. Jean-Paul Delevoye promet un système plus simple et une uniformisation des retraites.

La transition sera longue, et pourrait commencer en 2025 avec l’éventualité qu’un successeur à Emmanuel Macron remette en cause cette réforme. La concertation avec les syndicats doit se poursuivre dans les prochains mois. Le gouvernement espère un vote de la loi à l’été 2019.