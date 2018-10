Inondations dans l'Aude : les vignes sous les eaux

Suite aux inondations catastrophiques du début de semaine, une partie du vignoble audois est touché. Cela représente 80% de l'agriculture locale.

Il est trop tôt pour estimer l'étendue des dégâts mais le périmètre touché va du nord de Carcassonne jusqu'à l'embouchure de l'Aude soit environ 80 kilomètres.

Certains viticulteurs ne peuvent toujours pas accéder à leurs vignes. Soit parce-qu'elle sont encore inondées, soit parce-qu'il n'y plus d'accès ou plus route pour parvenir aux parcelles. Débute maintenant le temps des déclarations aux assurances. Ensuite viendra celui de l'indemnisation. Un temps forcément long et fastidieux.