Philippe Martinez sur la CGT et les «gilets jaunes» : «il a fallu apprendre à se connaître»

Pendant la manifestation de ce mardi 5 février, le secrétaire général de la CGT, syndicat à l'origine de la mobilisation, a qualifié cette journée de «réussite».

«Il y a une trentaine de départements où il y aura des défilés jaunes et rouges», avait assuré dimanche Philippe Martinez. Son vœu a été au moins en partie exaucé, en témoignent les défilés de ce mardi. D'après la CGT, 30.000 personnes ont participé à la manifestation, alors que le cabinet Occurrence affirme qu'ils étaient 14.000.

L'occasion pour le leader de revenir sur le rapprochement tardif entre le mouvement des «gilets jaunes» et le syndicat qu'il dirige. «Vous avez tous entendu un certain nombre de citoyens qui ont des gilets jaunes, on le voit dans les entreprises, ce sont tous des salariés qui n'ont jamais croisé de syndicats», a-t-il commencé.

«Forcément, ils ont peut-être une image faussée du rôle des syndicats, de ce qu'ils font. Donc il a fallu apprendre à se connaître», a poursuivi Philippe Martinez au micro de CNEWS.