Champs-Elysées saccagés : les étrangers effarés

Le bilan matériel est lourd au lendemain de la 18ème journée de mobilisation.

Des bâches au lieu des baies vitrés entourent le fameux Fouquet’s. Une façade de Ladurée a été saccagée et des dizaines de kiosques ont été ravagés par les flammes. La plus belle avenue du monde a été défigurée par les dégradations de l’acte 18 des gilets jaunes et des étrangers sont ébahis par le désastre.

Les champs Elysées sont l’une des vitrines du tourisme français. Alors, quand le vernis s’émaille, l’image vaut le détour. Ces souvenirs-là feront le tour du monde.

Plusieurs journaux étrangers couvrent l’évènement cet après-midi avec leur propre point de vue sur les casseurs et la crise des gilets jaunes. Au total, quatre-vingts enseignes ont été touchées par les dégradations de samedi. Les réparations ne font que commencer.