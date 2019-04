Notre-Dame : la reconstruction de la flèche divise la classe politique

Enjeu majeur de la réhabilitation de la cathédrale, la flèche de Notre-Dame de Paris est devenue un sujet de discorde entre deux clans : ceux qui veulent qu'elle soit rebâtie à l'identique, et ceux qui ne seraient pas contre une modernisation.

Un clivage qui se retrouve jusqu'en politique, où la droite et l'extrême droite surtout appellent à reconstruire exactement à l'identique, tandis que dans la majorité et à gauche, les idées semblent plus ouvertes. Le #TouchepasàNotreDame est notamment apparu sur les réseaux sociaux.

Le ministre de la Culture Franck Riester a de son côté déclaré dans «Punchline» sur CNEWS être ouvert à toutes les propositions. C'est d'ailleurs pour cela qu'Édouard Philippe a annoncé le lancement d'un grand concours d'architecture. Pour rendre hommage à Eugène Viollet-le-Duc, les idées ne manquent en tout cas pas.