L'Orient Express fait escale à Lyon pour les journées du patrimoine

C'est l'un des trains les plus mythiques au monde, l'un des plus luxueux : l'Orient Express et son siècle d'histoire stationnent à Lyon pour deux jours dans le cadre des journées du patrimoine.

Une visite qui représente un voyage à travers le temps dans cet écrin de luxe rénové pour plus de 9 millions d'euros.

L'Orient Express reliait Paris à Istanbul en 80 heures jusqu'en 1977, transportant notamment des diplomates et de riches voyageurs et a depuis été classé monument historique.