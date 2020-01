Où en est l'enquête sur l'explosion de la rue de Trévise ?

Il y a un an, le 12 janvier 2019, une violente explosion a fait 4 morts et 66 blessés rue de Trévise à Paris.

Une information judiciaire a rapidement été ouverte pour homicides et blessures volontaires, l’enquête vise à déterminer les causes exactes de cette explosion et les éventuelles fautes qui ont pu être commises.

Un premier rapport d’expertise a été rendu public il y a quelques jours. Des manquements de la ville de Paris et d'une entreprise de travaux publics sont à l'origine de cette explosion. Elle serait liée à une accumulation de gaz, consécutive à la rupture d’une canalisation.

L’accident a également fait plus de 400 sinistrés. Selon les parties civiles, il aurait pu être évité.