Le siège de la CFDT pris pour cible par des militants opposés à la réforme des retraite

Des militants opposés à la réforme des retraites se sont introduits dans les locaux du siège de la CFDT à Paris.

Ils sont venus affirmer leur désapprobation face au patron du syndicat réformiste accusé de favoriser la régression sociale. Une action surprise condamnée par Laurent Berger, qui dénonce des agressions verbales et physiques.

Il s’agit d’un coup médiatique et pacifique d’après Fabien Villedieu de Sud-Rail. Une action non cautionnée par la CGT et FO.