Avec le Brexit, les conseillers municipaux anglais se préparent à céder leurs sièges

Les futures élections municipales réservent une mauvaise surprise à nos compatriotes britanniques. Avec le Brexit, ils ne seront plus européens et ne pourront plus voter ni se présenter aux élections locales.

Une situation difficile à accepter, notamment dans le Sud-Ouest, où beaucoup d’Anglais siègent dans les conseils municipaux des petites communes.

Nous avons rencontré l’une de ces élues dans un village du Lot-et-Garonne, qui est bouleversée par le Brexit.