Pyrénées : une station ferme momentanément pour manque de neige

La station de ski de moyenne altitude du Mourtis, dans les Pyrénées Haute-Garonnaise, a été contrainte le 4 février dernier de fermer momentanément son domaine skiable en raison d’un enneigement insuffisant.

La station a annoncé que les «conditions d’enneigement ne permettent pas d’ouvrir le domaine skiable dans de bonnes conditions et en toute sécurité». Situé entre 1.350 et 1.860 mètres d’altitude, le domaine skiable de cette petite station compte 19 pistes, dont trois noires et 10 remontées mécaniques.

Le massif pyrénéen représente environ 10 % du marché du ski français, l’un des plus importants au monde. L’épaisseur de neige pourrait y diminuer de moitié et les températures maximales moyenne augmenter de 1,4 à 3,3 degrés d’ici à 2050, selon l’Observatoire pyrénéen du changement climatique.

Toutes les autres stations du massif pyrénéen sont malgré tout ouvertes et le niveau d’enneigement y est suffisant.