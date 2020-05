Vacances : la SNCF ouvre les réservations

La SNCF relance, ce vendredi 15 mai, les réservations des TGV et Intercités pour les vacances d'été, mais ne vendra qu'une place sur deux dans ses trains au moins jusqu'au 2 juin, a indiqué jeudi le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet.

Mais pour inciter les Français à réserver des billets de train, la compagnie s’engage à faire preuve de souplesse. Tous les billets seront échangeables ou remboursables sans frais, en gare ou sur le site internet de la SNCF.

Via l’application mobile, il vous sera aussi possible de connaître l’affluence dans votre wagon et d’opter pour un autre train si vous considérez qu’il y a trop de passagers.