18 Juin : portrait de René Marbot, résistant de la France libre

Le 18 juin 1940, René Marbot a 18 ans. Depuis son Liban natal, il entend l'appel du général Charles de Gaulle à la radio.

Quatre mois plus tard, il intègre le réseau d'information de la France libre, à Beyrouth. Mais René Marbot veut faire plus et rejoint Londres. En 1943, il entre à l'École militaire des Cadets, créée par de Gaulle, promotion 18 Juin.

S'enchaînent ensuite les opérations, le maquis comme officier parachutiste en 1944, puis l'Allemagne en 1945. Quelques mois après, il quitte l'armée mais pas ses compagnons d'armes. À 98 ans, René Marbot continue de transmettre son histoire : celle des Cadets de la France libre.