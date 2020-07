Un camping à Paris avec vue sur la tour Eiffel

C'est un camping atypique et unique à Paris. Il est situé au cœur du bois de Boulogne et propose un hébergement atypique à deux pas de la tour Eiffel. Le camping de Paris fait d'habitude le plein avec les touristes étrangers.

Cette année, et à cause de la crise sanitaire, les touristes étrangers sont très peu nombreux. Mais les vacanciers français sont au rendez-vous et profitent de conditions exceptionnelles pour visiter la capitale.