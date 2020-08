Les Ehpad se tiennent prêts pour la canicule

C’est une nouvelle canicule plus longue et plus difficile pour les organismes qui s'installe à partir de ce vendredi. 45 départements sont en vigilance orange, du Sud-Ouest aux Hauts-de-France.

L'intensité de cet épisode "s'annonce moindre qu'en 2019 et 2003 et sa durée moindre qu'en 2003". Dans les Ehpad, l'inquiétude est grande face à cette nouvelle vague de chaleur. Mais les établissements se tiennent prêt pour faire face à cette canicule.