Les visages des policiers en intervention pourraient bientôt être floutés

Le ministre de l'Intérieur est favorable au floutage des visages de policiers dans les médias.

C'était une demande de longue date des syndicats de forces de l'ordre.

Le floutage de policiers en intervention pourrait être désormais obligatoire pour toute diffusion par des médias ou sur des réseaux sociaux. Une volonté de Gérald Darmanin, évoquée jeudi 10 septembre, lors du Congrès de l'UNSA Police.

Les fonctionnaires réclament aussi des caméras piétons plus nombreuses et de meilleure qualité. Le ministre de l'Intérieur semble aussi décider à accéder à une autre de leur revendication : la possibilité d'exploiter et de diffuser les images de ces caméras pour se défendre.